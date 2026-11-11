Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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11.11.2026 08:52:05
Christmas toy rush being driven by squishies and building sets
A bumper year so far for toy sales comes as debate intensifies over screen time and tech connectivity.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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