Christof Lischka ab Herbst neu im Vorstand bei KTM - Bajaj Mobility-Aktie leichter

Der Deutsche wird gesamtverantwortlich für Forschung und Fahrzeugentwicklung (F&E) und soll die technologische Führungsrolle der Marken KTM, Husqvarna und GasGas auch für kommende Fahrzeuggenerationen sichern sowie die strategische Weiterentwicklung der Produktportfolios vorantreiben, berichtete KTM in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Der Mittfünfziger war zuletzt Entwicklungschef bei BMW Motorrad und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fahrzeugentwicklung mit. Er sei passionierter Offroad-Fahrer und setze privat bereits seit vielen Jahren auf KTM. "Christof Lischka vereint genau das, was unser Unternehmen auszeichnet: tiefe technische Expertise, strategischen Weitblick und eine echte Leidenschaft für Motorräder", freute sich Vorstandsvorsitzender Gottfried Neumeister. "Mein Anspruch ist es, gemeinsam mit den Teams in Mattighofen Produkte zu entwickeln, die technologisch auf höchstem Niveau sind, auf der Straße und im Gelände überzeugen und unsere Kundinnen und Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern", kündigte Lischka an.

Der Vorstand der KTM AG sei mit Christof Lischka, CCO Stephan Reiff, CFO Petra Preining und Neumeister nun vollständig und fachlich breit aufgestellt. Neumeister und Preining führen weiterhin die börsennotierte Bajaj Mobility AG als Muttergesellschaft.

Die Bajaj Mobility-Aktie notiert in Wien zeitweise 4,24 Prozent tiefer bei 19,20 Euro.

inn/pro

APA