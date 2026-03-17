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17.03.2026 17:11:42
Christopher A. Sims, 83, Dies; Won Nobel on Ways to Steer the Economy
He and Thomas J. Sargent shared the prize in 2011 for devising statistical tools to help guide economic policymakers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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