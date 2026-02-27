27.02.2026 06:31:29

Chroma Ate hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chroma Ate lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Chroma Ate hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,03 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,49 TWD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chroma Ate im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,58 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 6,04 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 27,70 TWD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,49 TWD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 28,31 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Chroma Ate einen Umsatz von 21,60 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen