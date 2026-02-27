|
27.02.2026 06:31:29
Chroma Ate hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Chroma Ate lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Chroma Ate hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,03 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,49 TWD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chroma Ate im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,58 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 6,04 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 27,70 TWD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,49 TWD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 28,31 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Chroma Ate einen Umsatz von 21,60 Milliarden TWD eingefahren.
