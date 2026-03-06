ChromaDex: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ChromaDex hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 33,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,200 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 129,42 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 99,60 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at