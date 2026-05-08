ChromaDex gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ChromaDex hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 USD, nach 0,060 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ChromaDex einen Umsatz von 30,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at