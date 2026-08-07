ChromaDex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ChromaDex hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,27 Prozent auf 29,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at