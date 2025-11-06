ChromaDex: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ChromaDex hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ChromaDex 0,020 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ChromaDex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,0 Millionen USD im Vergleich zu 25,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at