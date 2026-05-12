KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.05.2026 09:38:00
Chrome: Wie privat ist die lokale KI in Googles Browser?
Die aktuelle Version des Browsers enthält ein lokales KI-Modell, das künftig nicht nur Daten herunterladen, sondern auch mit Googles Servern reden darf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Alphabet A (ex Google)
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|Alphabet C (ex Google)
|340,80
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