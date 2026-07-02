Chronologie - Ermittlungen, Razzien, Anklage: Benko vor Gericht

Ren� Benko galt lange als unternehmerisches Wunderkind. Mit seiner Signa-Gruppe schuf der Tiroler ein milliardenschweres Immobilien- und Handelsimperium mit Prestigeobjekten im "Goldenen Quartier" in der Wiener Innenstadt oder dem Chrysler Building in New York. Doch das komplexe Firmengeflecht geriet ins Wanken und kollabierte schließlich. Gläubiger fordern nun Milliarden, Benko selbst will pleite sein. Mittlerweile sitzt er in U-Haft und muss sich vor Gericht verantworten.

29. November 2023: Insolvenzantrag der Signa Holding beim Handelsgericht Wien - es folgen zahlreiche Tochtergesellschaften, darunter die Immobilienschwergewichte Signa Development Selection und Signa Prime Selection.

7. Dezember 2023: US-Magazin "Forbes" streicht Benko von der Milliardärsliste.

31. Jänner 2024: Republik Österreich stellt Insolvenzantrag gegen Benko persönlich.

26. Februar 2024: Gläubiger melden Forderungen in Milliardenhöhe gegen Signa Prime und Signa Development an.

7. März 2024: Benko stellt als Unternehmer Eigenantrag auf Insolvenz.

Erste Ermittlungen und Razzien

13. März 2024: Staatsanwaltschaft München bestätigt Geldwäsche-Ermittlungen.

22. März 2024: Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) leitet strafrechtliche Ermittlungen wegen schweren Betrugs ein.

28. März 2024: Familie Benko Privatstiftung beantragt Insolvenzverfahren.

12. April 2024: Staatsanwaltschaft Liechtenstein ermittelt wegen des Verdachts auf betrügerische Krida und Geldwäsche.

16. April 2024: WKStA ermittelt gegen Benko persönlich.

14. Mai 2024: Republik Österreich legt gegen Signa-Prime-Treuhandsanierung Rekurs ein.

4. Juni 2024: Staatsanwaltschaft Berlin nimmt Signa-Firmen ins Visier.

25. Juni 2024: Hausdurchsuchung bei Benko-Villa in Innsbruck und Signa in Wien.

3. Dezember 2024: Staatsanwaltschaft Trient erlässt Haftbefehl gegen Benko.

17. Dezember 2024: Benko-Übergabe an Italien endgültig abgelehnt.

U-Haft und erste Anklage

23. Jänner 2025: Benko in Innsbruck wegen Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr festgenommen und in Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt.

24. Jänner 2025: Über den Tiroler wird die Untersuchungshaft verhängt, die bis dato (1. Juli 2026) immer wieder verlängert wird.

13. März 2025: Benkos Ehefrau Nathalie löst Geldwäscheverdacht aus.

18. März 2025: Schweizer Unternehmer Arthur Eugster belastet Benko zu Vorgängen rund um Kapitalerhöhung im Jahr 2023.

7. Mai 2025: Hausdurchsuchungen in der Signa-Zentrale in Wien und an Standorten in Tirol, darunter das ehemalige Büro Benkos im Innsbrucker Kaufhaus Tyrol.

9. Mai 2025: Neue Beschuldigte löst Hausdurchsuchungen in Tirol aus.

15. Juli 2025: WKStA gibt Anklage gegen Benko wegen betrügerischer Krida im Zuge des Insolvenzverfahrens bekannt. Zu den bis dorthin 12 Ermittlungssträngen der WKStA zählen Untreue, schwerer Betrug, Gläubigerbegünstigung und Förderungsmissbrauch - nicht alle richten sich jedoch gegen Benko.

11. September 2025: Weitere Anklage gegen Benko wegen betrügerischer Krida liegt vor. Mittlerweile führt die WKStA zu 14 Sachverhalten Ermittlungen.

Schuld- und Freispruch

15. Oktober 2025: Benko wird im ersten Prozess wegen betrügerischer Krida zu einer unbedingten zweijährigen Haftstrafe verurteilt. Einen Freispruch gibt es in einer zweiten Causa. WKStA meldet Nichtigkeitsbeschwerde an, die Verteidigung Benkos Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung.

10. Dezember 2025: Benko wird im zweiten Prozess wegen betrügerischer Krida zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt, in einem anderen Teil wird er hingegen freigesprochen. Seine Frau Nathalie Benko wird von den Vorwürfen der Beitragstäterschaft in allen Punkten im Zweifel freigesprochen. Sowohl WKStA als auch die Verteidigung Benkos melden Nichtigkeitsbeschwerde bzw. Berufung an.

3. Februar 2026: Das internationale Schiedsgericht ICC spricht den Signa-Gläubigern Mubadala mehr als 700 Mio. Euro zu. Betroffen von dem Schiedsspruch sind unter anderem die Signa-Holding sowie die Laura Privatstiftung.

5. Februar 2026: Trentiner Richter besteht auf Anklage gegen Benko. In Italien wird Benko die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

11. März 2026: Die Laura Privatstiftung stellt infolge des Schiedsspruchs einen Eigenantrag auf Insolvenz. Die WKStA rechnet die Stiftung Ren� Benko zu, sie spielt in ihren Ermittlungen eine wichtige Rolle.

13. April 2026: Benko blitzt beim Obersten Gerichtshof (OGH) mit einer Grundrechtsbeschwerde im Zusammenhang mit seiner U-Haft ab.

16. April 2026: Hausdurchsuchungen bei Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ). Der Vorwurf betrifft Gusenbauers Aufsichtsratsvorsitz in zwei Signa-Gesellschaften. Mittlerweile beschäftigt sich die WKStA mit 16 Ermittlungssträngen im Signa-Komplex.

OGH entscheidet über erstes Benko-Urteil

17. April 2026: Generalprokuratur empfiehlt dem OGH die Bestätigung des Schuldspruchs und die Aufhebung des Freispruchs vom ersten Prozess gegen Benko im Oktober. Die Höchstrichterinnen und -richter sind an die Empfehlungen der Generalprokuratur nicht gebunden, folgen ihnen aber zumeist.

3. Juni 2026: Die Generalprokuratur spricht sich auch für die Bestätigung der Urteile aus dem zweiten Prozess gegen Benko und seine Frau Nathalie Benko aus.

12. Juni 2026: WKStA erhebt erneut Vorwürfe gegen Benko und will ihn wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida anklagen. Die Anzahl der Ermittlungsstränge in der Causa Signa steigt auf 17. Benko wies bisher immer alle Vorwürfe zurück. Er sitzt seit Jänner 2025 in Untersuchungshaft.

27. Juni 2026: Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt laut Medienberichten seit Anfang Mai gegen Benko und weitere Signa-Manager wegen Untreue und Betrugs in dreistelliger Millionenhöhe.

2. Juli 2026: Der OGH entscheidet über Benko-Urteile aus dem ersten Prozess.

hel/sag

WEB http://www.signa.at