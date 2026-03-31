Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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31.03.2026 16:47:44
Chrysler ruft Fahrzeuge wegen Problemen mit Airbags zurück
Von Connor Hart
DOW JONES--Der Autobauer Chrysler ruft bestimmte Fahrzeuge wegen Airbag-Problemen zurück. Es bestehe die Gefahr, dass Airbags aufgrund unsachgemäß versiegelter Nähte möglicherweise nicht genügend Druck halten, was das Risiko erhöhe, bei einem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert zu werden und Verletzungen zu erleiden.
Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTS) teilte mit, dass Händler die betroffenen rechten und linken Seiten-Airbags bei Bedarf kostenlos ersetzen.
Der Rückruf betrifft mehr als 178.000 Fahrzeuge, und zwar bestimmte Pacifica- und Voyager-Modelle, die zwischen 2022 und 2026 hergestellt wurden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 31, 2026 10:48 ET (14:48 GMT)
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