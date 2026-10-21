Chubb Aktie

Chubb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860118 / ISIN: US1712321017

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21.10.2026 20:11:22

Chubb: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 21, 2026, Chubb (NYSE:CB) reported core operating earnings of $2.98 billion, or a record $7.66 per share. This performance demonstrates how geographic diversification and underwriting discipline protect profit margins even as commercial property and casualty, or P&C, market pricing softens. Three takeaways from the call highlight how management is positioning the business for durable compound growth.

Management is actively walking away from property and financial lines business where market pricing fails to cover rising loss costs. Expanding into mid-sized commercial markets allows Chubb to maintain underwriting margins without chasing underpriced risks.

Fixed income investments make up 88% of the total portfolio, leaving Chubb well positioned to capture higher yields on new cash flow. Higher reinvestment rates build steady income support for future earnings even during periods of underwriting volatility.

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