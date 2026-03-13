Chubb Arabia Cooperative Insurance Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chubb Arabia Cooperative Insurance Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 SAR je Aktie vermeldet.

Chubb Arabia Cooperative Insurance Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 110,6 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 104,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,270 SAR gegenüber 0,410 SAR im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 415,17 Millionen SAR gegenüber 403,61 Millionen SAR im Vorjahr ausgewiesen.

