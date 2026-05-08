Chubb Arabia Cooperative Insurance Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chubb Arabia Cooperative Insurance Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Chubb Arabia Cooperative Insurance Company Registered hat ein EPS von 0,07 SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,070 SAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 102,1 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chubb Arabia Cooperative Insurance Company Registered einen Umsatz von 96,2 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at