Chubb hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chubb gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chubb ein EPS von 6,33 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,91 Prozent auf 15,19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 25,68 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chubb 22,70 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,47 Prozent auf 59,50 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 55,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at