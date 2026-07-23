Chubb informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chubb hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chubb 7,35 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 15,88 Milliarden USD gegenüber 14,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at