Chubb mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chubb hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7,30 USD gegenüber 6,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,68 Prozent zurück. Hier wurden 16,17 Milliarden USD gegenüber 16,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at