Chubb Aktie
WKN: 860118 / ISIN: US1712321017
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19.07.2026 02:30:00
Chubb Trades at Just 12 Times Earnings, Well Below the Broader Market. Is One of the World's Biggest Insurers a Bargain?
Chubb (NYSE: CB), the world's largest publicly traded provider of property, supplemental health, and casualty insurance, is a reliable blue chip stock. It's based in Switzerland, and it does business across 54 countries and territories. The current version of the company was created in 2016 after ACE Limited acquired the original Chubb and inherited its brand.Chubb's stock has rallied 172% over the past ten years. With reinvested dividends, it delivered a total return of 226%. But at $352, it trades at just 12 times trailing earnings, compared to the S&P 500's historically high multiple of 32. It also pays a forward yield of 1.2%. So is it an undervalued, defensive stock to buy today?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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