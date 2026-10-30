Chubu Electric Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chubu Electric Power gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Chubu Electric Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 417,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 107,30 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chubu Electric Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 119,36 Milliarden JPY im Vergleich zu 947,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at