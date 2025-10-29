Chubu Electric Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chubu Electric Power ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chubu Electric Power die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 107,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chubu Electric Power 62,74 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chubu Electric Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 947,52 Milliarden JPY im Vergleich zu 945,89 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at