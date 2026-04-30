Chubu Electric Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chubu Electric Power hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 33,39 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 46,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chubu Electric Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 979,68 Milliarden JPY im Vergleich zu 1 017,60 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 301,57 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 267,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3 669,23 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 3 546,04 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at