Chubu Electric Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chubu Electric Power hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,60 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chubu Electric Power 112,98 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chubu Electric Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 825,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 800,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at