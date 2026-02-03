Chubu Electric Power verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chubu Electric Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 47,90 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 818,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 885,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at