Chubu-Nippon Broadcasting gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chubu-Nippon Broadcasting hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,70 JPY gegenüber 23,72 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 8,58 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at