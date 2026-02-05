Chubu-Nippon Broadcasting stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chubu-Nippon Broadcasting veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,08 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 29,82 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent auf 8,96 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at