Chubu-Nippon Broadcasting verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chubu-Nippon Broadcasting präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,64 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,51 Prozent auf 7,93 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at