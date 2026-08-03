CHUBU SHIRYO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CHUBU SHIRYO hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 120,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56,29 Milliarden JPY – ein Plus von 7,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CHUBU SHIRYO 52,28 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at