CHUBU SHIRYO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CHUBU SHIRYO lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 36,16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CHUBU SHIRYO 34,18 JPY je Aktie verdient.

CHUBU SHIRYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at