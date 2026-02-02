CHUBU SHIRYO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CHUBU SHIRYO hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 56,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,12 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CHUBU SHIRYO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 55,13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 53,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at