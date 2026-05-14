14.05.2026 06:31:29

Chubu Steel Plate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chubu Steel Plate hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Chubu Steel Plate hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,36 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -28,850 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,29 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 71,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 47,08 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Chubu Steel Plate ein EPS von 63,95 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,11 Prozent auf 51,10 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 51,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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