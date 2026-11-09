Chubu Steel Plate gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chubu Steel Plate ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chubu Steel Plate die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 14,11 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chubu Steel Plate 11,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at