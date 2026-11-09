|
09.11.2026 06:31:29
Chubu Steel Plate gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Chubu Steel Plate ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chubu Steel Plate die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 14,11 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chubu Steel Plate 11,22 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!