Chubu Steel Plate mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chubu Steel Plate gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 JPY erwirtschaftet worden.

Chubu Steel Plate hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at