CHUCO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CHUCO präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 10,53 JPY gegenüber 6,26 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at