CHUCO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CHUCO präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,05 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at