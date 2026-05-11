CHUCO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CHUCO veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,36 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,33 Milliarden JPY – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CHUCO 3,01 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 27,69 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte CHUCO 24,08 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CHUCO mit einem Umsatz von insgesamt 12,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at