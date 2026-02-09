|
CHUCO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
CHUCO stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,79 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CHUCO ein EPS von 3,03 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,84 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,13 Milliarden JPY ausgewiesen.
