CHUDENKO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CHUDENKO lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 92,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 166,14 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53,81 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 55,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at