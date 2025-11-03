CHUDENKO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CHUDENKO hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

CHUDENKO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 72,84 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 69,79 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CHUDENKO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 51,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 52,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at