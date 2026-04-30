CHUDENKO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CHUDENKO hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 115,19 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CHUDENKO ein EPS von 90,30 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78,28 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,49 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 341,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 366,88 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 227,85 Milliarden JPY – ein Plus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CHUDENKO 221,89 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at