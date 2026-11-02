CHUDENKO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CHUDENKO präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 100,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 72,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CHUDENKO im vergangenen Quartal 56,04 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CHUDENKO 51,33 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at