Chuetsu Pulp Paper öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chuetsu Pulp Paper veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 16,19 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chuetsu Pulp Paper 83,09 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 26,97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at