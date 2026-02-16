Chugai Mining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chugai Mining hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 51,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 33,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 80,85 Milliarden JPY gegenüber 46,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at