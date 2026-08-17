Chugai Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chugai Mining ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chugai Mining die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 38,66 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 11,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Chugai Mining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 57,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at