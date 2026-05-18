Chugai Mining präsentierte Quartalsergebnisse

Chugai Mining hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chugai Mining -4,800 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 96,61 Prozent auf 88,10 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 105,14 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Chugai Mining ein Gewinn pro Aktie von 84,60 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 281,69 Milliarden JPY – ein Plus von 73,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Chugai Mining 162,35 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at