Chugai Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chugai Mining hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,71 JPY gegenüber 38,89 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 71,97 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,91 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at