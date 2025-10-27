Chugai Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chugai Pharmaceutical hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 67,57 JPY. Im Vorjahresviertel waren 66,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 333,18 Milliarden JPY – ein Plus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chugai Pharmaceutical 315,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

