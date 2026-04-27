Chugai Pharmaceutical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chugai Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,05 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,89 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at