Chugai Pharmaceutical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chugai Pharmaceutical hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chugai Pharmaceutical 0,220 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 2,26 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at