Chugai Pharmaceutical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chugai Pharmaceutical veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Chugai Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Chugai Pharmaceutical im vergangenen Quartal 2,14 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chugai Pharmaceutical 2,01 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at