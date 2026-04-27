Chugai Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chugai Pharmaceutical stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 70,13 JPY. Im Vorjahresviertel waren 59,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 321,75 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 288,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at